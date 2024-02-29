Завершены съемки романтической комедии «Любовь со второго взгляда»

«Это большой казахстанско-российский проект, в котором артисты и команды двух стран объединены в одну большую историю. Во многом этот фильм о новых технологиях, о том, как они влияют не только на наш быт, но и наши отношения. Тем не менее, люди не изменились, они также хотят любить и строить отношения. Это история любви, история принятия другого человека. Очень важная мысль, что все всегда можно исправить, которую несут наши артисты зрителям. Мне кажется, это невероятно важно. В наши неспокойные дни очень важно помнить о главном, любить близких людей и прощать их. Алматы — это такое место, которое у всех ассоциируется с теплом и радушием. Это город любви, большой и красивый. Хочется открыть это место для всего мира».