Чаще всего фильмы в российских кинотеатрах в 2023 году смотрели подростки 12-17 лет
Подростки в возрасте от 12 до 17 лет чаще всего в 2023 году посещали кинотеатры в России. Эта аудитория составила почти 35% от всех зрителей кинотеатров, сообщила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор Киностудии им. М. Горького Юлиана Слащева со ссылкой на данные Фонда кино.
"За последние годы усилия индустрии, детского контента совместно с государством, смогли привлечь в кинотеатры зрителей. <...> По данным Фонда кино, в 2023 году чаще всего в кино ходили зрители в возрасте от 12 до 17 лет. Их было почти 35% от всех зрителей кинотеатров в 2023 году. Мы сейчас говорим о том, что нам удалось перевернуть формат смотрения в кинотеатрах, потому что еще пять лет назад до ковида ситуация была совсем другая. Подростков в кино было очень мало, эту аудиторию нам нужно было нарастить", - сказала она на сессии "Актуальная повестка развития детского кино и анимации" на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.
Слащева указала на важность того, что эта аудитория - люди, которые самостоятельно принимают решение о походе в кино. Она также сообщила, что пост-подростковая аудитория - зрители в возрасте 18-24 лет - составила 31,5% от всех зрителей кинотеатров в России в прошлом году.