Чаще всего фильмы в российских кинотеатрах в 2023 году смотрели подростки 12-17 лет

"За последние годы усилия индустрии, детского контента совместно с государством, смогли привлечь в кинотеатры зрителей. <...> По данным Фонда кино, в 2023 году чаще всего в кино ходили зрители в возрасте от 12 до 17 лет. Их было почти 35% от всех зрителей кинотеатров в 2023 году. Мы сейчас говорим о том, что нам удалось перевернуть формат смотрения в кинотеатрах, потому что еще пять лет назад до ковида ситуация была совсем другая. Подростков в кино было очень мало, эту аудиторию нам нужно было нарастить", - сказала она на сессии "Актуальная повестка развития детского кино и анимации" на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.