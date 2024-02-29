Названы любимые антигерои сказок у россиян
Любимыми антигероями сказок у россиян стали Кощей Бессмертный и Баба Яга. Кощей также вошел в список самых отталкивающих персонажей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.
Бабу Ягу своим любимым антигероем назвал 31% респондентов, Кощея – 18%, Домового – 13%. В топ-5 также вошли Змей Горыныч (12%) и Лиса из сказки «Колобок» (8%).
Самым неприятным героем Кощея сочли 26% опрошенных. На втором месте оказался Соловей-Разбойник (23%), на третьем – Водяной (10%).
Любимыми положительными сказочными персонажами стали Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат, который сварил кашу из топора, и Морозко. Самыми желанными волшебными предметами, которые респонденты хотели бы получить в свое распоряжение, оказались шапка-невидимка и скатерть-самобранка. Также опрошенные указали щуку, которая исполняет желания.
Самой любимой сказкой назвали «Морозко» (17%). «Колобок» и «По щучьему велению» набрали по 10% голосов, «Каша из топора» и «Царевна лягушка» – по 7%. Практически все опрошенные признались, что хотели бы видеть у сказок счастливый конец.
Большая часть участников опроса (73%) посчитала, что современных детей нужно знакомить с русскими народными сказками. 38% полагают, что старинные сюжеты нужно адаптировать под современность. 40% заявили о нейтральном отношении к современным «ремейкам» общеизвестных сказочных сюжетов.
Исследование было приурочено ко дню Кощея Бессмертного, который отмечается 29 февраля.
Другой опрос показал, что самым узнаваемым юным героем советского кино является Алиса Селезнева из фильма «Гостья из будущего». На втором месте оказались Электроник и Сергей Сыроежкин.