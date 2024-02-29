Названы любимые антигерои сказок у россиян

Любимыми антигероями сказок у россиян стали Кощей Бессмертный и Баба Яга. Кощей также вошел в список самых отталкивающих персонажей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования.

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Бабу Ягу своим любимым антигероем назвал 31% респондентов, Кощея – 18%, Домового – 13%. В топ-5 также вошли Змей Горыныч (12%) и Лиса из сказки «Колобок» (8%).

Самым неприятным героем Кощея сочли 26% опрошенных. На втором месте оказался Соловей-Разбойник (23%), на третьем – Водяной (10%).

Любимыми положительными сказочными персонажами стали Илья Муромец, Иван Царевич, Василиса Премудрая, солдат, который сварил кашу из топора, и Морозко. Самыми желанными волшебными предметами, которые респонденты хотели бы получить в свое распоряжение, оказались шапка-невидимка и скатерть-самобранка. Также опрошенные указали щуку, которая исполняет желания.

Самой любимой сказкой назвали «Морозко» (17%). «Колобок» и «По щучьему велению» набрали по 10% голосов, «Каша из топора» и «Царевна лягушка» – по 7%. Практически все опрошенные признались, что хотели бы видеть у сказок счастливый конец.

Большая часть участников опроса (73%) посчитала, что современных детей нужно знакомить с русскими народными сказками. 38% полагают, что старинные сюжеты нужно адаптировать под современность. 40% заявили о нейтральном отношении к современным «ремейкам» общеизвестных сказочных сюжетов.

Исследование было приурочено ко дню Кощея Бессмертного, который отмечается 29 февраля.