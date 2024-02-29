В советской комедии "Три плюс два" нашли новые киноляпы

В известной советской комедии про отпуск "Три плюс два" обнаружились новые киноляпы. Картина о "дележе" пляжа солнечного крымского побережья режиссера Генриха Оганесяна между компаниями из трех мужчин и двух женщин вышла в 1963 году. На забавные нестыковки обращает внимание РБК.

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Собственно деление территории вожделенного дикого пляжа молодые люди обозначают табличками "М" и "Ж". Написание буквы "Ж" на куске деревянной доски меняется от сцены к сцене.

Еще один ляп - сушащиеся на веревке болгарские перцы.

Сначала это красные и зеленые плоды, а через несколько минут в кадре отчетливо видно, что перцы стали не только крупнее, но и все до единого красные.

Не только этот реквизит ведет себя странно - с разных ракурсов оказывается, что на песок мигрируют очки Степана Сундукова, до этого лежащие на камне, а раскладной стул меняет свое положение.