Пестель был иным человеком. Ошибка нового сериала Первого канала «Союз спасения»

Новая серия фильма "Союз спасения" вызвала у меня противоречивые чувства. Фильм мастерски и очень наглядно показывает печальный конец царствования Александра I (Виталий Кищенко), названный одним из современников государя "продолжительным затмением".

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Серия 3. Поднимается ветер

Выбор актера на роль государя - точное попадание в цель. Виталий Кищенко психологически достоверно и исторически точно играет роль человека, о противоречивой сущности которого лучше многих других современников Александра I написал князь Петр Андреевич Вяземский.

Сфинкс, не разгаданный до гроба, -О нём и ныне спорят вновь;В любви его роптала злоба,А в злобе теплилась любовь.Дитя осьмнадцатого века,Его страстей он жертвой был:И презирал он человека,И человечество любил.

Мы воочию видим трагическое одиночество носителя верховной власти. У Александра I нет детей, две дочери рано умерли, причем при дворе многие знают, что не Александр был их биологическим отцом. Императрица Елизавета Алексеевна (Ксения Кутепова), супруга Александра, без обиняков говорит о своей супружеской неверности фрейлине Анне Бельской (Софья Эрнст).

Император, который любит играть в шахматы, желает провести реформу - освободить крестьян от крепостной зависимости. Он замыслил многоходовую комбинацию, направленную на реализацию этого великого замысла, и ему нужны сподвижники, склонные не только помочь в исполнении реформы, но и готовые на самопожертвование ради осуществления высшей цели. Да, царь понимает, что дворянство не поддержит его в осуществлении великой реформы. Тогда он принесет в жертву сановника, формального инициатора крестьянской реформы, отступит на заранее подготовленные позиции, но дело будет сделано. "В стене пойдут трещины!" - так сам монарх во время игры в шахматы излает суть своего замысла члену Государственного совета Михаилу Михайловичу Сперанскому (Максим Аверин).

Государь знает, что на роль жертвы не подойдет ни его личный друг и недавний начальник Главного штаба князь Петр Михайлович Волконский (Сергей Безруков), ни всесильный временщик, "всей России притеснитель" генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев (Роман Мадянов), в подчинении которого находится канцелярия Комитета министров и сосредоточены все нити государственного управления. Царь предлагает Сперанскому сознательно сыграть роль жертвы. Сперанский, для которого освобождение крестьян - дело всей его жизни, без колебаний соглашается подготовить крестьянскую реформу и пожертвовать собой ради общего блага.

Аракчеев болезненно переносит возвышение Сперанского, воспринимая это как личное оскорбление: "Меня - мордой в грязь! Зевс-громовержец, а не государь!" Слова временщика слышит член тайного общества подполковник Гавриил Степанович Батеньков (Даниил Воробьёв), член Совета главного над военными поселениями начальника. Граф Аракчеев стоит во главе Отдельного Корпуса военных поселений. Так тайному обществу становится известна важная государственная тайна - на вершине военно-государственного олимпа зреет кризис. (Для меня остается загадкой, отчего у создателей фильма не нашлось соответствующего военного мундира для этого персонажа, и боевой офицер подполковник Батеньков даже при исполнении служебных обязанностей постоянно носит статское платье.)

А в это время член тайного общества гвардии полковник князь Сергей Петрович Трубецкой (Максим Матвеев), старший адъютант Главного штаба Его Императорского Величества, во время петербургского наводнения 1824 года приходит к радикальному выводу: "Вокруг столицы нет дамбы, которая бы защитила Петербург от наводнения. Но такой дамбы нет и вокруг верховной власти. Государь немощен и ничтожен, а значит - не нужен". Достаточно устранить носителя верховной власти - и стена самодержавия рухнет.

Таков интереснейший парадокс российской истории. Александр I и тайное общество, таясь друг от друга, обдумывают планы, в сущности, одних и тех же радикальных государственных преобразований. Поднимается ветер, и никто не знает, какие бедствия он принесет тем, кто пытается его вызвать.

В первой серии мы видим, что большую группу крепостных крестьян-малороссов за недоимку в 500 рублей должны подвергнуть порке. Одного из них успевают подвергнуть мучительной экзекуции и выпороть до крови. Во второй же серии выясняется, что для блага этих же самых крестьян тайное общество готовит "бескровную" военную революцию. Для "бескровной" военной революции нужны немалые деньги - 1 500 000 (полтора миллиона) рублей. Иными словами, чтобы получить эти деньги, с платящих подати крестьян, надо содрать уже не одну, а две шкуры, - и всё для их же собственного блага!

Но подлог с фиктивной ведомость разоблачен царем при помощи графа Аракчеева. Князь Волконский теряет пост начальника Главного штаба, а тайное общество - влиятельного покровителя на вершине власти. В итоге член тайного общества полковник Павел Иванович Пестель (Павел Прилучный), командир Вятского пехотного полка, пускается в сомнительные финансовые махинации, чтобы добыть деньги на грядущую военную революцию, а его подчиненный капитан Аркадий Иванович Майборода (Павел Ворожцов), соучастник этих незаконных махинаций, производит значительную растрату и, чтобы избежать неминуемой ответственности, пишет донос на своего полкового командира.

Павел Пестель (актер Павел Прилучный). Фото: Первый канал.

Сразу же скажу, что Павел Прилучный не справился с ролью. Он играет какую-то странную смесь очередного мажора в украшенном орденами полковничьем мундире и заурядного опереточного злодея, утверждающего, что "солдат надо держать в узде - для их же блага". Реальный Пестель был совсем иным человеком. С первых же минут общения он подавлял собеседника мощью своего незаурядного интеллекта, обширностью энциклопедических познаний и непреклонной волей. "Пестель обольстил меня своим умом", - утверждал один из членов тайного общества. "Не понимаю, как этот человек имеет терпение командовать полком, в то время как с его способностями надлежит быть министром или посланником", - вторил ему один из военачальников Русской императорской армии. В том, как Прилучный играет Пестеля нет ни психологической, ни исторической достоверности. Весьма вероятно, этот неудачный выбор актера на ключевую роль сериала негативно скажется на судьбе всего фильма.