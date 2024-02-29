Онлайн-кинотеатры России заработали рекордную выручку в 2023 году

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» поделилось результатами исследования рынка российских онлайн-кинотеатров. Оказалось, что за 2023 год прибыль стриминговых сервисов в стране увеличилась на 39% до 94,2 млрд рублей — это абсолютный рекорд.

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При этом реклама принесла онлайн-кинотеатрам 6,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2023 году. Самым популярным сервисом на рынке стал «Кинопоиск» с долей в 30%.

Самые популярные онлайн-кинотеатры в России

«Кинопоиск» — доля на рынке составила 30% «Иви» — доля на рынке составила 15% Wink — доля на рынке составила 13% Okko — доля на рынке составила 9% Start — доля на рынке составила 7%