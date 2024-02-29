Журналисты издания Deadline сообщили, что Apple выпустит сериал по «Нейроманту» Уильяма Гибсона. Шоураннером проекта выступит сценарист «Джека Райана» Грэм Роланд. Пилотную серию снимет Джастин Диллард (режиссёр «Двойной петли»).

© DEVIANT ART/TOTIKKI

«Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Ко всему прочему, роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго». Книга повествует о хакере по имени Кейс, специализирующимся на взломе систем защиты информации.

Ожидается, что шоу будет состоять из 10 эпизодов. Его премьера состоится в стриминговом сервисе Apple TV+.