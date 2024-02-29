Apple выпустит сериал по «Нейроманту» Уильяма Гибсона
Журналисты издания Deadline сообщили, что Apple выпустит сериал по «Нейроманту» Уильяма Гибсона. Шоураннером проекта выступит сценарист «Джека Райана» Грэм Роланд. Пилотную серию снимет Джастин Диллард (режиссёр «Двойной петли»).
«Нейромант» — одно из главных произведений, которое популяризировало жанр киберпанка. Ко всему прочему, роман Гибсона удостоился премий «Небьюла» и «Хьюго». Книга повествует о хакере по имени Кейс, специализирующимся на взломе систем защиты информации.
Ожидается, что шоу будет состоять из 10 эпизодов. Его премьера состоится в стриминговом сервисе Apple TV+.
Примерные сроки выхода и каст пока не раскрываются. Вероятно, больше подробностей станет известно ближе к началу производственного процесса.
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