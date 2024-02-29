Завершились съемки фильма «Плевако» с Сергеем Безруковым

На этой неделе завершились съёмки исторического многосерийного фильма «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Проект расскажет об адвокате и блестящем ораторе конца XIX века Фёдоре Никифоровиче Плевако.

Мы сняли многосерийный художественный фильм по оригинальному сценарию, а не киномонографию. Это дало нам просторы для фантазии. Даже внешне мой образ во многом отличается от образа самого Плевако.