Бесплатные кинопоказы пройдут в онлайн-кинотеатре Музея Победы в марте

В марте онлайн-кинотеатр Музея Победы проведет бесплатные кинопоказы. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

© Агентство "Москва"

«Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в марте более 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным и историческим датам, а также юбилеям известных исторических личностей.

Присоединиться к просмотру фильмов можно бесплатно на сайте культурной площадки: victorymuseum.ru/playbill/kinoteatr-onlayn», – говорится в сообщении.

Отмечается, что первый кинопоказ состоится 2 марта, зрителям представят шпионский детектив «Ошибка инженера Кочина».

3 марта, во Всемирный день писателя, покажут фильм «Детство Горького». В Международный женский день интернет-пользователей приглашают посмотреть мюзикл «Светлый путь».

18 марта состоится показ костюмно-исторического биографического фильма «Римский-Корсаков», а 21 марта – киноленты «Мусоргский».