«В гробу видал»: Гарри Бардин отреагировал на выход «Летучего корабля»

К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Поэтому это хамство я смотреть не буду. Мне это неинтересно, я это в гробу видал, — заявил NEWS.ru Гарри Бардин.