29 февраля вышел новый трейлер фильма «Байкеры» с Остином Батлером и Томом Харди. В ролике показали главных героев картины и завязку истории.

Сюжет ленты посвящён вымышленному клубу байкеров, который со временем разрастается и превращается в опасную банду. Вместе с Харди и Батлером в ленте сыграли Джоди Комер, Майкл Шеннон, Бойд Холбрук, Дэймон Херриман, Тоби Уоллес, Эмори Коэн и Норман Ридус.