Появились первые кадры сериала «Игра» про Олимпиаду в Москве

Авторы сериала «Олимпиада» сообщили о переименовании проекта в «Игру». Ко всему прочему, кинокомпания «Лунапарк» показали первые кадры из шоу.

Сериал расскажет о сыне советского функционера, которого после очередного скандала отправляют на исправление в оргкомитет Олимпиады-80. Оказавшись там, юноша познакомится со спортсменами, тренерами и другими волонтёрами, что изменит его взгляд на жизнь.