Создатели «Смешариков» и «Фиксиков» в 2023 году выпустили 1720 минут анимации

"За 2023 год мы создали 1 720 минут анимации, это очень большая цифра с точки зрения не только "Смешариков". Это весь пул проектов, который у нас есть. Сейчас глобально [в работе] четыре полных метра и сериальная история, которая, собственно, продолжается: "Смешарики", "Фиксики", "Тима и Тома", наши любимые "Ася и Вася", огромное количество проектов", - сказала она на выставке-форуме CSTB.PRO.MEDIA 2024.