«Политическая сатира с блистательной Кейт Уинслет»: критики хвалят сериал «Режим» от HBO

29 февраля журналисты опубликовали обзоры мини-сериала «Режим». Новое шоу от HBO расскажет историю в стенах дворца во время падения авторитарного режима. События развернутся в течение одного года, а сама Кейт Уинслет сыграла высокопоставленного канцлера вымышленного европейского государства.