Скончался знаменитый итальянский режиссер и сценарист Паоло Тавиани

В Риме на 93-м году жизни умер итальянский режиссер и продюсер Паоло Тавиан. Об этом сообщает la Repubblica.

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Вместе с братом Витторио он работал над картинами "Цезарь должен умереть"(2011), "Человек, которого нужно сжечь" (1962) и "Отец-хозяин" (1977).

По данным СМИ, Паоло умер в клинике Вилла Пиа. С ним успели проститься жена Лина и дети - Эрманно и Валентина. Церемония прощания состоится четвертого марта в Капитолийском дворце.

Братья Тавиани за 50 лет сняли более 20 картин. Одна из них - "Цезарь должен умереть" -была номинирована на итальянский "Золотой глобус". Также этот фильм получил пять премий "Давид ди Донателло", два приза Берлинского кинофестиваля.

В 77 году браться получили "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля за фильм "Отец-хозяин".