Начались съемки фильма «Супермен» — подзаголовок «Наследие» убрали

Я вне себя от радости объявляю о начале съёмок фильма «Супермен» сегодня, 29 февраля, которое по случайному совпадению приходится на день рождения Супермена. Когда я закончил первый черновик сценария, я назвал фильм «Супермен: наследие». К тому времени, когда была финальная версия сценария, было ясно, что фильм будет называться «Супермен».