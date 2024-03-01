Онлайн-кинотеатры увеличат вложения в originals на треть

Онлайн-кинотеатры на треть и более увеличат инвестиции в оригинальный контент. Например, Wink намерен вложить в originals в 1,7 раза больше, чем в 2023 году. При этом траты на зарубежный контент увеличиваться не будут, пишут «Известия» со ссылкой на заявления участников рынка.

В 2023 году сервисы нарастили объём оригинальных проектов до пиковых значений. В этом году они не планируют сбавлять темпы производства.

Так, генеральный директор KION Алексей Иванов рассказал, что кинотеатр вышел на ритмичность выпуска originals: новые фильмы и сериалы появляются на площадке первого числа каждого месяца. За все время существования KION выпустил более 70 оригинальных проектов, а за 2023 год — 28. Самыми популярными стали «Жизнь по вызову», «Почка» и «Тест на беременность». В 2024 году работа продолжится исходя из запросов аудитории.

Wink представил 26 собственных сериалов, включая «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Балет», «Актрисы», «Большая битва», «Рестораны Москвы». В планах на 2024 год — выпуск 35 оригинальных проектов. По итогам 2023 года инвестиции в контент у сервиса выросли в 2,5 раза по отношению к 2022 году, в 2024 году рост запланирован еще в 1,7 раза, добавили в компании.

Premier в прошлом году выпустил рекордное количество оригинальных проектов — 65, учитывая документальные фильмы и сериалы. «В 2024 году мы, как и годом ранее, планируем сконцентрироваться на улучшении качества оригинальных сериалов, а также на развитии технологической части сервиса», — отметили в компании. Кинотеатр в этом году уже выпустил сериал «Прелесть» и шпионскую экшен-комедию «Красный 5».

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, рынок увеличился на 30% за год, в 2024 году рост инвестиций может также составить 30%. Вкладывать в свои проекты выгоднее во всех смыслах, считает он: производитель может полностью контролировать содержание, снимать продолжение, монетизировать всю интеллектуальную собственность и продавать права на неё.