По данным на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым выйдет 31 октября этого года. До этого создатели ленты дату не называли.

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Сюжет расскажет об учителе географии Митяе, у которого на руках оказывается говорящий попугай Иннокентий. Птица берётся помочь своему новому другу с его проблемами. Иннокентий заключает с человеком договор: попугай сделает так, чтобы Лера вернулась к Митяю, а тот поможет птице воссоединиться со своей пташкой-возлюбленной.