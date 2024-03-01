В кинотеатре «Салют» 4 марта покажут фильм «На семи ветрах» с Лужиной

В кинотеатре «Салют» Москино 4 марта в 14:15 состоится бесплатный показ фильма «На семи ветрах» от режиссера Станислава Ростоцкого . Об этом сообщается на сайте культурного учреждения.

Показ фильма будет организован в рамках празднования 85-летия со дня рождения советской актрисы Ларисы Лужиной. Фильм был выпущен в 1962 году и стал одним из самых успешных в кинопрокате благодаря выдающемуся актерскому составу и запоминающимся песням.