Новый фильм Павла Мирзоева «Блондинка» представили в киноклубе Музея Победы

В киноклубе при Музее Победы состоялся показ новой комедии «Блондинка» режиссера Павла Мирзоева. Он лично представил свою работу и выступил перед зрителями до начала просмотра. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

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Премьера «Блондинки» состоялась в 2023 году. Фильм рассказывает о жительнице Санкт-Петербурга, роль которой исполнила Дарья Жовнер. Девушка играет в труппе небольшого театра и встречается с начинающим режиссером. Но вдруг театр оказывается на грани закрытия, а ее избранник исчезает. Дарья пробует решить проблемы нестандартно — она перекрашивается в блондинку и приступает к поиску себя.

— Тонкий образ девушки-актрисы маленького питерского театра и ее отношений с режиссером, которого сыграл Евгений Цыганов, мамой, друзьями и коллегами. Образ города, образы второго плана — все тщательно выписано. Когда-то в спектакле по этой пьесе блистали в Питере Алиса Фрейндлих, а в Москве — Ирина Розанова, — рассказал киновед Музея Победы Геннадий Ходос.

В первый день весны Музей Победы дарит гостям подарок и запускает акцию «Счастливые часы». На протяжении всего марта при посещении экспозиций «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!» по вечерам в будни входной билет станет бесплатным.