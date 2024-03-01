Актер Алексей Гуськов поддержал идею снять сериал по фильму "Союз спасения"

«Я обрадовался, что линии, которые в кинокартине существовали пунктирно, будут развернуты и доведены в сериальном формате. В фильм было объективно невозможно вместить все то количество сюжетных линий, которые были задуманы в этой истории. Поэтому создать сериал было правильным решением», — заметил Гуськов.