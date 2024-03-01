Восемь новых детективов для вечернего просмотра

Детектив — один из лучших жанров для запойного просмотра сериалов, за которым можно провести вечер. Погрузиться в сюжет и с увлечением распутывать преступления вместе с героями — что может быть интереснее? Вместе с онлайн-кинотеатром KION составили подборку новых российских детективов.

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«Черное солнце»

Этот сериал снят в мрачных и атмосферных локациях Выборга и рассказывает историю, которая произошла в северных широтах. Капитан Чагин (Максим Стоянов) едет на место преступления и узнает, что местный фермер, защищая себя и жену, застрелил трех грабителей. Обстоятельства таковы, что фермеру могут инкриминировать превышение самообороны, хотя Чагин абсолютно уверен, что мужчина не мог поступить иначе. Но у нового следователя в Выборге, Игоря Жука, другое мнение — он строго следует букве закона. Чагин и Жук — полные противоположности. Между ними моментально разгорается конфликт, который сказывается и на расследовании еще одного преступления, потрясшего Выборг.

«Мерзлая земля»

В детективе Оксаны Карас («Хороший мальчик») Светлана Ходченкова сыграла одну из самых необычных своих ролей: роскошная актриса перевоплотилась в обычную таксистку маленького городка Ларису Айдарову, которой выпали необычные обстоятельства: ей предстоит бросить вызов коррупции и самой расследовать преступление. Жениха Ларисы, Максима, арестовали по подозрению в убийстве, но Лариса уверена, что он невиновен. Столкнувшись с абсолютным равнодушием и жестокостью со стороны системы, Лариса сама собирает улики и доказательства и распутывает тайны прошлого, параллельно занимаясь обычными женскими делами – работой и воспитанием дочери-подростка (ее сыграла Полина Гухман).

«Кошка»

Мрачный детектив Карена Оганесяна («Игра на выживание») перенесет зрителей в приморский городок, где живет и работает Кошка — или Оксана Кошкина, девушка с трудным прошлым, которая устроилась работать в правоохранительные органы в том числе и для того, чтобы разобраться в себе. Кошку играет супруга режиссера Анастасия Тодореску. Жители городка в отчаянии: здесь регулярно пропадают дети, а полиция и волонтеры не справляются с поисками. Для Кошки это не просто рядовое дело: она эмоционально подключается к каждой истории и жертвует многим, чтобы помочь семьям.

«Черное облако»

Сериал по сценарию Дарьи Грацевич («Измены») — многожанровый проект, в котором есть место и драме, и триллеру, и хитро устроенной детективной линии. Студентку Олю все ее окружение считает странной и злой, но внутри она нежная и ранимая. Обо всех своих опытах взаимодействия с людьми Оля рассказывает психологу: о ссорах с подругой, стычках с преподами, конфликтах с отцом… На словах желая им неприятностей, Оля едва не сходит с ума, узнав о том, что все ее недоброжелатели один за другим начинают умирать при странных обстоятельствах.

«Волшебный участок»

Добрый фентези-детектив стал первым проектом, в котором Николаю Наумову, исполнителю роли Коляна в «Реальных пацанах», удалось сменить амплуа. Его герой Лёха, бывший полицейский, переживает запой и узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Она не хочет, чтобы ее дочка оказалась в детдоме, и просит Лёху наладить жизнь и стать ее опекуном. Лёха возвращается в полицейский участок, но преступники, которых он должен ловить, тут не самые обычные: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть… И детективные интриги оказываются тоже лихо закрученными.

«Хрустальный»

Следователь Сергей Смирнов, герой Антона Васильева, долгие годы пытался проработать травмы детства, полученные в его родном городке Хрустальном, однако, как бывает со всеми действительно тяжелыми воспоминаниями, до конца это сделать Сергею не удалось. Спустя годы он, крупный специалист, возвращается в Хрустальный, чтобы расследовать дело маньяка, похищающего мальчиков. От сотрудничества Сергея с его братом Геной, по совместительству начальником местной полиции, зависит не только безопасность детей, но и психологическое состояние Смирнова.

«Фишер»

Сериал Сергея Тарамаева и Любы Львовой («Черная весна») шокировал зрителей не только самой историей (к слову, абсолютно реальной), но и натуралистичными сценами с мест преступлений маньяка Фишера на закате Советского Союза. Дела об убийстве детей попадают на стол к государственным следователям, измученным рутиной и своими личными проблемами. У каждого из них есть свои мотивы расследовать преступление, и каждый сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами. Трио представителей госорганов блестяще сыграли Александра Бортич, Иван Янковский и Александр Яценко.

«Замаячный»