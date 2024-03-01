$90.84-1.0398.54-0.91
Войти в почту

Классика жанра: 8 новых детективов для вечернего просмотра

Детектив — один из лучших жанров для запойного просмотра сериалов, за которым можно провести вечер. Погрузиться в сюжет и с увлечением распутывать преступления вместе с героями — что может быть интереснее? Вместе с онлайн-кинотеатром KION составили подборку новых российских детективов.

Восемь новых детективов для вечернего просмотра
© Eva.ru

«Черное солнце»

Этот сериал снят в мрачных и атмосферных локациях Выборга и рассказывает историю, которая произошла в северных широтах. Капитан Чагин (Максим Стоянов) едет на место преступления и узнает, что местный фермер, защищая себя и жену, застрелил трех грабителей. Обстоятельства таковы, что фермеру могут инкриминировать превышение самообороны, хотя Чагин абсолютно уверен, что мужчина не мог поступить иначе. Но у нового следователя в Выборге, Игоря Жука, другое мнение — он строго следует букве закона. Чагин и Жук — полные противоположности. Между ними моментально разгорается конфликт, который сказывается и на расследовании еще одного преступления, потрясшего Выборг.

«Мерзлая земля»

В детективе Оксаны Карас («Хороший мальчик») Светлана Ходченкова сыграла одну из самых необычных своих ролей: роскошная актриса перевоплотилась в обычную таксистку маленького городка Ларису Айдарову, которой выпали необычные обстоятельства: ей предстоит бросить вызов коррупции и самой расследовать преступление. Жениха Ларисы, Максима, арестовали по подозрению в убийстве, но Лариса уверена, что он невиновен. Столкнувшись с абсолютным равнодушием и жестокостью со стороны системы, Лариса сама собирает улики и доказательства и распутывает тайны прошлого, параллельно занимаясь обычными женскими делами – работой и воспитанием дочери-подростка (ее сыграла Полина Гухман).

«Кошка»

Мрачный детектив Карена Оганесяна («Игра на выживание») перенесет зрителей в приморский городок, где живет и работает Кошка — или Оксана Кошкина, девушка с трудным прошлым, которая устроилась работать в правоохранительные органы в том числе и для того, чтобы разобраться в себе. Кошку играет супруга режиссера Анастасия Тодореску. Жители городка в отчаянии: здесь регулярно пропадают дети, а полиция и волонтеры не справляются с поисками. Для Кошки это не просто рядовое дело: она эмоционально подключается к каждой истории и жертвует многим, чтобы помочь семьям.

«Черное облако»

Сериал по сценарию Дарьи Грацевич («Измены») — многожанровый проект, в котором есть место и драме, и триллеру, и хитро устроенной детективной линии. Студентку Олю все ее окружение считает странной и злой, но внутри она нежная и ранимая. Обо всех своих опытах взаимодействия с людьми Оля рассказывает психологу: о ссорах с подругой, стычках с преподами, конфликтах с отцом… На словах желая им неприятностей, Оля едва не сходит с ума, узнав о том, что все ее недоброжелатели один за другим начинают умирать при странных обстоятельствах.

«Волшебный участок»

Добрый фентези-детектив стал первым проектом, в котором Николаю Наумову, исполнителю роли Коляна в «Реальных пацанах», удалось сменить амплуа. Его герой Лёха, бывший полицейский, переживает запой и узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Она не хочет, чтобы ее дочка оказалась в детдоме, и просит Лёху наладить жизнь и стать ее опекуном. Лёха возвращается в полицейский участок, но преступники, которых он должен ловить, тут не самые обычные: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть… И детективные интриги оказываются тоже лихо закрученными.

«Хрустальный»

Следователь Сергей Смирнов, герой Антона Васильева, долгие годы пытался проработать травмы детства, полученные в его родном городке Хрустальном, однако, как бывает со всеми действительно тяжелыми воспоминаниями, до конца это сделать Сергею не удалось. Спустя годы он, крупный специалист, возвращается в Хрустальный, чтобы расследовать дело маньяка, похищающего мальчиков. От сотрудничества Сергея с его братом Геной, по совместительству начальником местной полиции, зависит не только безопасность детей, но и психологическое состояние Смирнова.

«Фишер»

Сериал Сергея Тарамаева и Любы Львовой («Черная весна») шокировал зрителей не только самой историей (к слову, абсолютно реальной), но и натуралистичными сценами с мест преступлений маньяка Фишера на закате Советского Союза. Дела об убийстве детей попадают на стол к государственным следователям, измученным рутиной и своими личными проблемами. У каждого из них есть свои мотивы расследовать преступление, и каждый сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами. Трио представителей госорганов блестяще сыграли Александра Бортич, Иван Янковский и Александр Яценко.

«Замаячный»

Детективный триллер, в основу которого легла книга Ильи Бушмина «Ничейная земля», посвящен расследованию дела маньяка из поселка Замаячный в девяностые. В сериале переплетаются линии следователя Екатерины Мазуровой и оперативника Сергея Полякова. Их жизни связаны с Замаячным, они хорошо помнят события девяностых и погружаются в них вновь, когда маньяк возвращается в поселок спустя 11 лет. Взявшись за новое дело, Катя и Сергей будут не просто расследовать его, но и разбираться с прошлым, которое, как оказалось, никогда их не отпускало.

Фильмы и сериалы
Мёрзлая земля
Игра на выживание
Измена
Хороший мальчик
Максим Стоянов
Полина Гухман
Екатерина Мазурова
Сергей Тарамаев
Дарья Грацевич
Игорь Жук
Оксана Карас
Николай Наумов
Сергей Поляков
Антон Васильев
Карен Оганесян
Александра Бортич
Иван Янковский
Светлана Ходченкова
Александр Яценко
Сергей Смирнов