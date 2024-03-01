Вышел финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас»

Sony Pictures опубликовала финальный трейлер фильма «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». В нём показали главных героев, включая и персонажей из оригинальных «Охотников за привидениями».

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Также в ролике показали главного призрака — ледяного демона, который хочет погрузить весь мир в ледяные эпохи прошлого. Главные герои ему будут противостоять.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

Режиссёром ленты выступил Гил Кинан. Он же вместе с режиссёром «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины.

Премьера «Леденящего ужаса» состоится 22 марта. До России лента наверняка тоже доберётся, но уже обходными путями.