Критики высоко оценили сиквел "Дюны" режиссера Дени Вильнева

Критики и первые зрители высоко оценили фильм "Дюна: Часть вторая" режиссера Дени Вильнева. Об этом говорят рейтинги картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.
Кинообозреватели оставили 94% положительных рецензий на картину. Таким образом, сиквел обогнал первую "Дюну", у которой сейчас 83% положительных отзывов. Зрительский рейтинг составил после премьеры 95% (у первой картины 90%). Г
оворя о положительных сторонах второй "Дюны", критики отмечают ее интересный сценарий и зрелищность и соглашаются, что сиквел вышел интереснее первой части. Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта "Дюна".
Картина должна была выйти еще в 2023 году, но ее перенесли на фоне забастовок сценаристов и актеров. В ленте продолжится путешествие Пола Атрейдеса (Тимоти Шаламе), который объединился с фрименами и настроен отомстить за свою семью. Однако герою предстоит сделать выбор между любовью всей жизни и судьбой вселенной.