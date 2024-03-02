Критики высоко оценили сиквел "Дюны" режиссера Дени Вильнева

Критики и первые зрители высоко оценили фильм "Дюна: Часть вторая" режиссера Дени Вильнева. Об этом говорят рейтинги картины на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes.

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Кинообозреватели оставили 94% положительных рецензий на картину. Таким образом, сиквел обогнал первую "Дюну", у которой сейчас 83% положительных отзывов. Зрительский рейтинг составил после премьеры 95% (у первой картины 90%). Г

оворя о положительных сторонах второй "Дюны", критики отмечают ее интересный сценарий и зрелищность и соглашаются, что сиквел вышел интереснее первой части. Вторая серия масштабной фантастики Дени Вильнева переносит на экран оставшуюся половину романа Фрэнка Герберта "Дюна".