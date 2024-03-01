Хавьеру Бардему 55 лет: пять главных ролей испанского сердцееда

Харизматичный актер с обезоруживающей улыбкой родился в творческой семье и с детских лет подавал надежды продолжить творческую династию. 1 марта одному из самых ярких испанцев мирового кинематографа исполняется 55 лет. В честь юбилея "РГ" предлагает вспомнить фильмы, в которых он сыграл самые запоминающиеся роли.

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"Море внутри" (2004)

Это история жизни реального испанского мужчины Рамона Сампедро, который был полностью парализован в течение 30 лет. Все эти годы он окружен родными людьми и любим двумя прекрасными женщинами. Однако все это время он боролся с законодательной системой Испании за право на добровольную эвтаназию.

Хавьеру Бардему удалось передать эмоциональную борьбу человека, который стоит перед страшным выбором - жизнью в состоянии вечной боли и немощи или прекращением существования. В фильме отчетливо видно, какую роль в этой истории играет каждый член семьи и друзья главного героя.

"Старикам тут не место" (2007)

Пугающая своей жестокостью история происходит в Техасе 1980-х годов. Все завязано на случайностях, которые, как известно, никогда не бывают случайными. Молодой ветеран вьетнамской войны находит чемодан, полный наличных, и пускается наутек. В погоню за ним отправляется престарелый шериф, герой Бардема - киллер Антон Чигур. Фильм погружает в тяжелые раздумья о смысле существования, разнице поколений и о неотвратимой смене времен.

Этот криминальный вестерн получил 4 "Оскара" из 8 номинаций, в том числе "За лучшую мужскую роль второго плана", которой удостоился сам именинник.

"Вики Кристина Барселона" (2008)

Две подруги спокойно проводят летний отпуск в Барселоне, гуляя и осматривая достопримечательности. Одна из них вот-вот отправится под венец, а вторая только мечтает влюбиться. Драму, испанские страсти и потрясающую волну харизмы привнесет в их жизни известный художник, образ которого воплотил Хавьер Бардем. Когда он в кадре одновременно со Скарлетт Йоханссон и Пенелопой Крус, от экрана невозможно оторвать взгляда, а в каждом диалоге поднимаются сложные вопросы отношений мужчины и женщины. Этот фильм мгновенно переносит в жаркую Испанию и погружает в атмосферу ярких страстей.

"Бьютифул" (2010)

За эту роль отца двоих детей, медленно умирающего от рака, Хавьер Бардем удостоился "Оскара". Его герой разведен и один воспитывает детей, зарабатывая на нелегальном труде эмигрантов. Фильм показывает неприглядную сторону Барселоны с трудом в нечеловеческих условиях и жизнью в грязных трущобах. Узнав о страшной болезни и осознав свою скорую кончину, главный герой пытается уладить все свои земные дела. А еще незаметно для себя он начинает вновь видеть красоту вокруг себя и радоваться жизни.

"Самый лучший" (2021)

Это отличная комедийная драма, рассказывающая об "образцовом" предпринимателе Бланко, руководящем фабрикой по производству весов. Совсем скоро на производство должна нагрянуть комиссия, которая определит победителя в конкурсе на лучшее локальное предприятие. Кажется, что победа уже в кармане, но нервы накалены до предела, а проблемы начинаются сыпаться на голову бедного Бланко одна за другой.