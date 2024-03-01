Геленджик второй раз примет фестиваль российского кино «Маяк»

"В этом году [фестиваль "Маяк"] будем делать с 5 по 10 октября. В этом году мы точно не будем его расширять, это связано с концепцией и логистикой в том числе. В этом году мы останемся в этих пределах. Но будем более внимательными: в этом году у нас есть время, чтобы отобрать фильмы, чтобы успеть с Министерством культуры отработать вопрос прокатных удостоверений", - сказал он на сессии "Кинофестивали и их влияние на культурную среду и развитие регионов" на выставке "Россия".