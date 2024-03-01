«Идеальное продолжение»: первые зрители в восторге от «Дюны 2»

1 марта состоялась мировая премьера «Дюны 2» — продолжения фантастического блокбастера Дени Вильнёва . В некоторых странах лента запустилась чуть раньше: в Европе картину можно было посмотреть уже 28 февраля.

На киноагрегаторах уже появились первые отзывы обычных зрителей, которые посмотрели картину. Так, на IMDb у ленты уже более 26 тысяч отзывов со средней оценкой в 9,1/10. Пользователи хвалят актёрскую игру, спецэффекты, операторскую работу, постоянное ощущение эпичности происходящего и призывают идти на фильм именно в кинотеатры, чтобы посмотреть картину на большом экране.