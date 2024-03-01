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«Несите следующий ремейк, спасибо»: режиссер фильма «Ворон» отреагировал на ремейк ленты

Пару дней назад журналисты опубликовали первые кадры из ремейка фильма «Ворон» с Биллом Скарсгардом. Сейчас на изображения отреагировал режиссёр оригинальной ленты Алекс Пройас — он высмеял внешний вид персонажа актёра.

Режиссер фильма «Ворон» отреагировал на ремейк ленты
© Championat.com

«Эрик Дрейвен [протагонист картины] сегодня носит хреновую причёску. Несите следующий ремейк, спасибо»

Также Проайс высказался по поводу одежды героя. По его мнению, Дрейвен выглядит как типичный «плохой парень» со всеми этими татуировками, оборотнями и черепами на куртке.

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Напомним, постановщиком перезагрузки выступает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а сценаристами — Зак Бэйлин и Уилл Шнайдер. Также помощь в производстве фильма оказывала компания FilmNation.

Выход ленты состоится 7 июня.

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