Актер Юрий Назаров рассказал, как его обманули на съемках «Маленькой Веры»

«Я и детей кормил, и грех у меня был, поэтому и другим детям деньги перечислял. Но такого у меня не было, как сейчас – чтоб я обратился к родной дочери за деньгами. И вот мне ее супруг выслал семь тысяч рублей. Сейчас у меня два рабочих места и все равно не хватает. Не от веселой жизни я позвонил им. Вот, выслали», – поделился Юрий Назаров.