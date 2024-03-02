Актер Юрий Назаров рассказал, как его обманули на съемках «Маленькой Веры»
Советский и российский актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Юрий Назаров, на счету которого более 300 кинокартин, сообщил о выплатах за фильм «Маленькая Вера».
В работе 86-летний актер играл отца главной героини Веры. В роли ее матери была народная артистка РСФСР Людмила Зайцева. Назаров рассказал, что им заплатили за одну серию, а зрителям показывали полторы-две серии. Также он добавил, что за время съемки фильм стал намного больше по хронометражу. Актер снимался в дополнительных сценах, но от этого его гонорар не увеличивался. Так, за всю работу он заработал около 500 рублей. Однако актер добавил, что тогда на жизнь ему хватало.
«Я и детей кормил, и грех у меня был, поэтому и другим детям деньги перечислял. Но такого у меня не было, как сейчас – чтоб я обратился к родной дочери за деньгами. И вот мне ее супруг выслал семь тысяч рублей. Сейчас у меня два рабочих места и все равно не хватает. Не от веселой жизни я позвонил им. Вот, выслали», – поделился Юрий Назаров.
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