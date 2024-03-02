Вышел русский трейлер драмы "Память" с Джессикой Честейн и Питером Сарсгаардом

В России покажут драму "Память", главные роли в которой исполнили Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Большая игра") и Питер Сарсгаард ("Рыцарь дня", "Джеки"). За свою игру в этой картине Питер Сарсгаард получил Кубок Вольпи на Международном кинофестивале в Венеции. Русский трейлер уже в Сети.

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Этот фильм - история взаимоотношений двух одиноких людей. Питер Сарсгаард играет мужчину, страдающего потерей памяти. Он ведет себя странно, близкие просят героиню Джессики Честейн, которая играет сиделку, присмотреть за ним. Она, в свою очередь, вспоминает, что много лет назад подверглась насилию со стороны группы лиц, в которую мог входить ее новый подопечный. Но тот не помнит. Или говорит, что не помнит.

Многие проблемы, которые поднимаются в картине, не часто выносятся на широкий экран, например, центральная тема - романтические отношения с человеком, имеющим психические заболевания. Прямо диагноз главного героя в фильме не звучит, создатели используют термин "раннее слабоумие", под ним может пониматься целый комплекс заболеваний. Когда героиня Честейн понимает, что влюбилась в своего подопечного, то близкие нещадно критикуют ее, не веря, что это может быть настоящее чувство.