По знаковому российскому комиксу "13 карт" сняли комедийный сериал

Отечественный комикс "13 карт" получил экранизацию. Первая серия выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 13 марта. Трейлер уже в Сети.

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"13 карт" - это спин-офф комикса "Земля королей". Главный герой - подросток Федор, который с помощью магии призывает восемь своих клонов для выполнения рутинной работы, например, чтобы они мыли посуду.

Однако выясняется, что клоны к этому не готовы, у каждого персонажа оказались свои интересы, и они с чаяниями Федора не совпадают. При этом клоны совершенно не приспособлены к жизни в реальном мире.