$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в мае этого года Marvel проведёт пересъёмки фильма «Дэдпул 3». Отмечается, что эти процессы никак не повлияют на сроки выхода лента — её премьера всё также запланирована на июль.

В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер
© Чемпионат.com

Для чего Marvel потребовалось переснимать картину за несколько месяцев до выхода неизвестно. «Дэдпул 3» расскажет, как Уэйд Уилсон встретится с Росомахой. Вместе они, судя по всему, будут противостоять Кассандре Нове и решать другие проблемы. К ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман соответственно.

Премьера ленты в мировом прокате состоится 26 июля. Официального выхода в России не будет, однако Пётр Гланц и другие актёры дубляжа прошлых частей уже готовятся озвучивать фильм.

Фильмы и сериалы
Райан Рейнольдс
Хью Джекман
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости