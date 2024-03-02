В мае пройдут пересъёмки фильма «Дэдпул 3» — инсайдер

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что в мае этого года Marvel проведёт пересъёмки фильма «Дэдпул 3». Отмечается, что эти процессы никак не повлияют на сроки выхода лента — её премьера всё также запланирована на июль.

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Для чего Marvel потребовалось переснимать картину за несколько месяцев до выхода неизвестно. «Дэдпул 3» расскажет, как Уэйд Уилсон встретится с Росомахой. Вместе они, судя по всему, будут противостоять Кассандре Нове и решать другие проблемы. К ролям вернутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман соответственно.