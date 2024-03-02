Новый фильм от авторов «Все везде и сразу» выйдет в июне 2026 года

Недавно кинокомпания Universal Pictures обновила свой календарь релизов. Журналисты издания Variety обратили внимание, что в списке появилась безымянная картина от режиссеров Дэна Квана и Дэниела Шайнерта — постановщиков оскароносного «Все везде и сразу».

В календаре указано, что премьера нового фильма дуэта состоится 12 июня 2026 года. Студия пока держит в секрете название, жанр, детали сюжета, актёрский состав и другие подробности. Напомним, летом 2022 года Дэн Кван и Дэниел Шайнерт подписали эксклюзивный контракт с Universal Pictures на пять лет.