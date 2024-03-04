«Молодец, что дерзнул!»: Станет ли «Онегин» лучшим фильмом Андреасяна
Экранизация Пушкина режиссером «Чикатило» интригует, сказал в эфире НСН Роман Григорьев, назвав режиссера «мужиком», а будущую критику «жмыхом».
Фильм «Онегин» Сарика Андреасяна наверняка будут ругать, при этом он может лучшей картиной этого режиссера, заявил в интервью НСН кинокритик Роман Григорьев.
Российская премьера «Онегина» от режиссера фильма «Непрощенный», а также сериалов «Чикатило» и «Жизнь по вызову», состоится 7 марта. Главную роль в картине Андреасяна исполнил Виктор Добронравов, Ленского играет Денис Прытков, а Татьяну Ларину - Елизавета Моряк.
«Меня интригует эта затея: почему вдруг Сарик Андреасян решил выйти на литературную классику? Может, он к этому шел и, наконец, сделает свой главный фильм. Бывает, что происходит какое-то чудо, хочется в него верить. Вообще не важно глобально, получится у Андреасяна или нет. Многие впервые узнали про Булгакова, увидев афиши "Мастера и Маргариты". Взаимодействие с литературой, - не важно, будут это классики или новые писатели, - очень здорово, что к этому обращаются режиссеры. Молодец Андреасян, что дерзнул и сделал экранизацию Онегина», - сказал Григорьев.
При этом он предположил, что критики разнесут фильм, отметив, что для осовременивания классики нужно быть немного «сумасшедшим».
«Догадываюсь, какие сейчас будут рецензии, что он снял плохой фильм и все у него плохое. Спросят, почему не Нагиев играет, который везде у него был, почему подругу свою снял, Лизу Моряк. Но все эти комментарии – это жмых. Главная суть, что человек обратился к русской литературной классике, молодец, мужик! Может быть, у него не получится, потому что материалы подобного рода требуют серьезного осмысления. Классику проще экранизировать в первозданном виде, она не любит обработок. При этом Константинопольский сделал сериал по "Мертвым душам", это было очень круто, но это надо быть товарищем на грани шизофрении и сумасшествия (в хорошем смысле), чтобы извратить и осовременить таким образом Гоголя. Насколько потянул Андреасян тему с Онегиным и Ленским, - это интрига, я бы посмотрел на это», - заключил собеседник НСН.
Фильм режиссера Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» стартовал в российском прокате 25 января и собрал уже более 2 млрд рублей. При этом третий уикенд подряд лидером проката остается фильм Юрия Хмельницкого «Лед 3» с Александром Петровым, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».