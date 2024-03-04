Станет ли «Онегин» лучшим фильмом Андреасяна

«Догадываюсь, какие сейчас будут рецензии, что он снял плохой фильм и все у него плохое. Спросят, почему не Нагиев играет, который везде у него был, почему подругу свою снял, Лизу Моряк. Но все эти комментарии – это жмых. Главная суть, что человек обратился к русской литературной классике, молодец, мужик! Может быть, у него не получится, потому что материалы подобного рода требуют серьезного осмысления. Классику проще экранизировать в первозданном виде, она не любит обработок. При этом Константинопольский сделал сериал по "Мертвым душам", это было очень круто, но это надо быть товарищем на грани шизофрении и сумасшествия (в хорошем смысле), чтобы извратить и осовременить таким образом Гоголя. Насколько потянул Андреасян тему с Онегиным и Ленским, - это интрига, я бы посмотрел на это», - заключил собеседник НСН.