Вован и Лексус снимут сериал по мотивам своих пранков

"Думаю, всему свое время, это небыстро", - сказал Столяров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС на полях Всемирного фестиваля молодежи. "У нас и так довольно сложный график с нашей работой. Постепенно мы к этому придем", - добавил он.