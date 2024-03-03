Какое аниме стало лучшим в 2023 году?

Онлайн-кинотеатр Crynchyroll опубликовал итоги ежегодной премии Anime Awards 2024. Всего было представлено 32 категории, учитывающие разные аспекты создания аниме: от режиссуры до озвучки.

Больше всего наград получил сериал «Магическая битва». Его объявили лучшим аниме 2023 года, а также он стал лауреатом в номинациях «Лучший экшен» и «Лучшая постановка».