Какое аниме стало лучшим в 2023 году?

Онлайн-кинотеатр Crynchyroll опубликовал итоги ежегодной премии Anime Awards 2024. Всего было представлено 32 категории, учитывающие разные аспекты создания аниме: от режиссуры до озвучки.
Больше всего наград получил сериал «Магическая битва». Его объявили лучшим аниме 2023 года, а также он стал лауреатом в номинациях «Лучший экшен» и «Лучшая постановка».
Лучшим полнометражным фильмом же признали «Судзумэ, закрывающая двери», работу Макото Синкая. «
Человек-бензопила» забрал награду за «Лучшую новинку».
Главные победители Anime Awards 2024:
Аниме 2023 года — «Магическая битва»;
Лучшее новое аниме — «Человек-бензопила»;
Лучший онгоинг — «Ван Пис»;
Лучший экшен — «Магическая битва»;
Лучшая драма — «Атака титанов»;
Лучшее фэнтези — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны»;
Лучший полнометражный фильм — «Судзумэ, закрывающая двери»;
Лучшая романтика — «Хоримия: Фрагменты»;
Лучшая комедия — «Семья шпиона»;
Лучшая постановка — «Магическая битва»;
Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;
Лучшая повседневность — «Одинокий рокер»; «Защитить любой ценой»;
Лучший персонаж — Аня Форджер из «Семьи шпиона».