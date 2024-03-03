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Какое аниме стало лучшим в 2023 году? Crunchyroll подвел итоги премии

Онлайн-кинотеатр Crynchyroll опубликовал итоги ежегодной премии Anime Awards 2024. Всего было представлено 32 категории, учитывающие разные аспекты создания аниме: от режиссуры до озвучки.

Какое аниме стало лучшим в 2023 году?
© Cq.ru

Больше всего наград получил сериал «Магическая битва». Его объявили лучшим аниме 2023 года, а также он стал лауреатом в номинациях «Лучший экшен» и «Лучшая постановка».

Лучшим полнометражным фильмом же признали «Судзумэ, закрывающая двери», работу Макото Синкая. «

Человек-бензопила» забрал награду за «Лучшую новинку».

Главные победители Anime Awards 2024:

Аниме 2023 года — «Магическая битва»;

Лучшее новое аниме — «Человек-бензопила»;

Лучший онгоинг — «Ван Пис»;

Лучший экшен — «Магическая битва»;

Лучшая драма — «Атака титанов»;

Лучшее фэнтези — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;

Лучшее оригинальное аниме — «Папаши-дружбаны»;

Лучший полнометражный фильм — «Судзумэ, закрывающая двери»;

Лучшая романтика — «Хоримия: Фрагменты»;

Лучшая комедия — «Семья шпиона»;

Лучшая постановка — «Магическая битва»;

Лучшая анимация — «Клинок, рассекающий демонов: Деревня кузнецов»;

Лучшая повседневность — «Одинокий рокер»; «Защитить любой ценой»;

Лучший персонаж — Аня Форджер из «Семьи шпиона».

Фильмы и сериалы