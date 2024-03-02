Бондарчук сообщил о рекордных просмотрах сериала «ГДР»
Федор Бондарчук сообщил, что сериал «ГДР» побил рекорд сериала «Слова пацана» по количеству привлеченной аудитории.
Режиссер пообщался с журналистами в ходе творческой встречи на выставке «Россия».
«Большой успех - сериал "ГДР", который стал чемпионом, собрал большое количество новых зрителей, но был по-другому показан. Если "Слово пацана" показывали каждую неделю, то (сериал "ГДР" - ред.) мы выложили все серии сразу. Это своего рода рекорд. Мы побили рекорд "Слова пацана" по аудитории привлеченной, но по другому смотрению», - сказал режиссер.
По сюжету - шпионские страсти, любовь и международная охота за архивом министерства госбезопасности ГДР.
В главных ролях Александр Горбатов, Линда Лапиньш, Дарья Урсуляк, Евгений Харитонов.
Ранее генеральный продюсер франшизы «Льда» Федор Бондарчук заявил в беседе с ТАСС, что четвертой части картины не будет. «Есть планы пока в этой вселенной немного трансформировать проект», - рассказал Бондарчук.