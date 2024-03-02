Бондарчук сообщил о рекордных просмотрах сериала «ГДР»

«Большой успех - сериал "ГДР", который стал чемпионом, собрал большое количество новых зрителей, но был по-другому показан. Если "Слово пацана" показывали каждую неделю, то (сериал "ГДР" - ред.) мы выложили все серии сразу. Это своего рода рекорд. Мы побили рекорд "Слова пацана" по аудитории привлеченной, но по другому смотрению», - сказал режиссер.