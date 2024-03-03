В Госдуме потребовали запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов
Кинотеатры, которые допускают это, следует «наказать». Депутаты готовят соответствующее обращение в прокуратуру.
В целом демонстрация интимных отношений в кино допустима. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила первый зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.
«У нас не просьба, а требование, чтобы реклама таких фильмов никогда не была показана до начала детских сеансов. Мы сейчас столкнулись и будем обращаться в прокуратуру, чтобы эти кинотеатры наказать. Появилась целая группа трудящихся, которая хотела бы на Венеру Милосскую нижнее бельё надеть. Я считаю, что сцены, в том числе постельные, ничего плохого в них нет. Вопрос в том, как они сняты и для чего. Это не вопрос режиссёра. Это, конечно, вопрос редактора, вопрос того, кто заказывал фильм, кто выдаёт прокатное удостоверение. Оскорбляет ли это общественную нравственность или нет».
В октябре 2019 года в России вступил в силу закон, который позволил библиотекарям и кассирам кинотеатров требовать у посетителей заведений паспорта. Документ тогда был опубликован на интернет-портале правовой информации.
Акт вносит изменения в закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Согласно правилам, посетитель по просьбе кассира должен предъявить паспорт, если он собирается посмотреть фильм с возрастной маркировкой 18+, а у сотрудников есть сомнения, что он достиг совершеннолетия.