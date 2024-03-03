В Госдуме потребовали запретить рекламу фильмов с постельными сценами во время детских сеансов

«У нас не просьба, а требование, чтобы реклама таких фильмов никогда не была показана до начала детских сеансов. Мы сейчас столкнулись и будем обращаться в прокуратуру, чтобы эти кинотеатры наказать. Появилась целая группа трудящихся, которая хотела бы на Венеру Милосскую нижнее бельё надеть. Я считаю, что сцены, в том числе постельные, ничего плохого в них нет. Вопрос в том, как они сняты и для чего. Это не вопрос режиссёра. Это, конечно, вопрос редактора, вопрос того, кто заказывал фильм, кто выдаёт прокатное удостоверение. Оскорбляет ли это общественную нравственность или нет».