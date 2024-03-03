Художник сделал «Чародеек» современными
Ещё помните мультсериал «Чародейки»? Для тех, кто вырос на них, он считается культовым и по сей день, а для новых фанатов выпустили переосмысление в виде комикса. Первый сезон шоу вышел в 2004 году — целых двадцать лет назад — и с тех пор мода сильно изменилась.
Художник Victoria Shimmer показал, как могли бы выглядеть героини истории в наше время, в современной одежде.
Мы бы не отказались увидеть такой ребут, а вы? Эти и другие работы художника ищутся в его социальных сетях по нику.