$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Художник сделал «Чародеек» современными

Ещё помните мультсериал «Чародейки»? Для тех, кто вырос на них, он считается культовым и по сей день, а для новых фанатов выпустили переосмысление в виде комикса. Первый сезон шоу вышел в 2004 году — целых двадцать лет назад — и с тех пор мода сильно изменилась.

Художник сделал Чародеек современными
© Tlum.ru

Художник Victoria Shimmer показал, как могли бы выглядеть героини истории в наше время, в современной одежде.

«Хамство смотреть не буду»: что ждет ремейк «Летучего корабля», окупится ли

Мы бы не отказались увидеть такой ребут, а вы? Эти и другие работы художника ищутся в его социальных сетях по нику.

Фильмы и сериалы