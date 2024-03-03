«Такую историю испортили!» — отзывы на сериал «Союз спасения»

«Не нужно искать смысл в самом восстании, а тем более в фильме. Они действительно "мажоры" своего времени. Плана восстания не было, хоть многие и были боевыми офицерами. Ничего не было сделано для захвата реальной власти. Было только "стояние на Сенатской", которое ни к чему не привело. На самом деле это одурманенные заграничной свободой молодые люди, без серьезного предводителя. Все беды от заграничного похода 1814-15 гг.»