«Такую историю испортили!» — отзывы на сериал «Союз спасения»
Большой интерес вызвала серия текстов заместителя шеф-редактора "Родины" Семена Экштута о сериале Первого канала "Союз спасения".
Наши подписчики в Дзене согласны с ним в том, что обычные люди с трудом ориентируются во взаимоотношениях между действующими лицами и не всегда успевают постигнуть логику исторических событий.
Людмила Капустина:
«Вы очеееень правы! Как прилично образованный, когда-то читавший знаменитое Северное Сияние зритель жадно читаю все объяснения по поводу данного произведения нашего кинематографа. Достала со всех книжных полок всевозможные книги про декабристов. Пытаюсь что-то понять, но… Может, правда, не смотреть?!
Все наши известные актеры с явным удовольствием "играют в войнушку", носят красивые мундиры, но не у всех получается делать это талантливо или хотя бы достойно! Многие уже заигрались в мордобоях на НТВ и подобных каналах и мало на что способны! Прилучный - ярчайший пример!
Жаль! "Такую песню испортили!»
Михаил Б:
«Не только Прилучный, там и Матвеев, и Бичевин, и Мадянов, и Перегудов да многие - не в кассу, очень далеки от своих исторических прототипов. Сюжет рванный, нелогичный, местами просто нелепый, хронология событий и роль действующих лиц перевраны. Все как обычно с историческими сериалами на Первом имени Великого Эрнста»
Елена Светина:
«Мелкота, фиглярство. В фильме нет офицеров - истинных дворян, для которых всего важнее честь, а есть скоморохи, которые на потеху публике, за мелкие рублики напялили на себя красивые мундиры. Актеры играют каких-то недоучек, дурачков, а не мыслителей того времени.
Ни одной фразы, которая бы зацепила. А ведь декабристы составляли программы развития России. Пусть и утопические. Но уж что точно у них было - ум, умение великолепно говорить, красиво держаться»
«Елена Светина, какая честь? Вы о чем? Декабристы - это жалкие и жадные до власти упыри, которых возвысили во времена большевиков. Это черти и упыри. Навальнята 19 века»
Владимир Ш:
«Из Мадянова Аракчеев, как из меня китайский император! Скорее очередная реинкарнация его многочисленных НКВДешников»
Галина Розова:
«Вопрос "кто есть кто" возникает на протяжении всего фильма. Отсюда непонимание происходящего, и, как следствие - раздражение. Очень жаль. Фильм сделан качественно, прекрасные актеры, костюмы, операторская работа, но результат нулевой»
«В 1965 году читала книгу Гессена "Во глубине сибирских руд" и всё было мне понятно. Теперь с современными историками я запуталась окончательно "ху из ху". Чем дальше в лес, тем больше художественных дров»
Павел:
«Не нужно искать смысл в самом восстании, а тем более в фильме. Они действительно "мажоры" своего времени. Плана восстания не было, хоть многие и были боевыми офицерами. Ничего не было сделано для захвата реальной власти. Было только "стояние на Сенатской", которое ни к чему не привело. На самом деле это одурманенные заграничной свободой молодые люди, без серьезного предводителя. Все беды от заграничного похода 1814-15 гг.»
«Интерес к фильму падает только по одной причине: не видно исторических персонажей. Современные московские артисты зачем-то нацепили мундиры, которые не могут носить и произносят банальнейший текст, достойный реконструкции истории декабристов на уроке истории в средней школе, но никак не многосерийного фильма в преддверии 200-летней годовщины восстания»
Татьяна С:
«Не знаю как Кищенко справился с ролью царя, я после 1 серии заскучала, пытаясь понять, кто там кто. Но ему, извините 59, а Александр умер в 47. Александр и сам изменял супруге, у царей так принято. Ну это так, поворчать. Что касается фильма, то не покидает ощущение какой- то игры- в военную службу, революцию, тайные общества. Нарисованные картинки почему- то не добавляют веры в происходящее. Я не фанат нарисованных городов в кино, книжных обложек, созданных ИИ»