Вышел трейлер хоррора «Незнакомцы: Часть первая»

Фильм рассказывает о молодой паре, которая путешествует по глубинке и заезжает в небольшой городок с недружелюбными жителями. В какой-то момент у них ломается машина, поэтому герои вынуждены заночевать в хижине в лесу, однако там на них начинают охотиться трое незнакомцев в масках.