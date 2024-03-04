В российских кинотеатрах «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева. Почему это главный блокбастер года?

В российском параллельном прокате идет «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, которая оказалась не финалом экранизации романа Фрэнка Герберта, а серединой будущей трилогии. О том, как Вильневу при поддержке Тимоти Шаламе удалось создать новый тип современного блокбастера, способного вытеснить кинокомиксы, рассказывает материал «Ленты.ру».

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Дата выхода: 1 марта

Страна: США — Канада

Продолжительность: 2 ч 46 мин

Режиссер: Дени Вильнев

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Остин Батлер

На планете Арракис продолжается битва за недра, в которых скрыт главный во вселенной ресурс — спайс (в русском дубляже его называют «специя»). Осиротевший наследник дома Атрейдесов Пол (Тимоти Шаламе) лелеет месть дому Харконненов, примкнув к коренным жителям песчаной планеты Арракис фрименам. Часть племени, которую представляет неистовый воин Стилгар (Хавьер Бардем), считает, что Пол явился, чтобы стать долгожданным мессией и сделать Арракис снова зеленым. Другая фракция фрименов относится к этим пророчествам скептически, но одобряет горячность юноши в освоении чуждой культуры и помощь в диверсиях против войск Харконненов. К этим северным фрименам принадлежит и Чани (Зендея) — романтический интерес Пола. Еще один его старый друг, воин Гурни Халлек (Джош Бролин), скрывается в песках и хранит тайну местонахождения ядерного арсенала Атрейдесов.

Глава клана Владимир Харконнен (Стеллан Скарсгард) тем временем решает сразу две задачи, натравливая на фрименов двоих племянников — Рабана по прозвищу Зверь (Дэйв Батиста) и Фейд-Рауту (Остин Батлер). За схваткой печально наблюдают император Шаддам IV (Кристофер Уокен), его дочь Ирулан (Флоренс Пью) и могущественный орден сестер Бене Гессерит. Мать Пола Джессика (Ребекка Фергюсон), изначально принадлежавшая к Бене Гессерит, принимает предложение фрименов и становится преподобной матерью племени. Параллельно она ведет телепатические беседы с еще не рожденной сестрой Пола.

Даже если текст предыдущих двух абзацев представляет для вас бессмысленный набор слов, амбициям и прозорливости канадского режиссера Дени Вильнева необходимо отдать должное. И да, сделать это придется даже тем, кто не интересуется старой научной фантастической литературой и американскими блокбастерами и не тает при виде физиономии Тимоти Шаламе, которая, даже несмотря на возмужание, немного похожа на рожок с мороженым. Два с лишним года назад Вильнев предложил миру свою версию классического романа Фрэнка Херберта, в котором смешались галлюцинаторные видения, экологический фатализм и мироощущение, сформированное послевоенными травмами. «Дюна» успела получить репутацию проклятой книжки, чуть не погубившей карьеры Дэвида Линча и Алехандро Ходоровски. Самой близкой к тексту была телевизионная экранизация из начала 2000-х, но тут фанатам романа хотелось большего. Чего именно — они и сами, как бывает со страстными натурами, не знали, но Вильнев каким-то образом сумел попасть в их чаяния и попутно подарил миру блокбастер нового типа.

Первая часть «Дюны» напоминала высокобюджетный скринсейвер про песчаные барханы, но сочетание мнимой глубокомысленности и физиономий кумиров миллениалов Шаламе и Зендеи сделали свое дело

Вильнев рисковал как никогда: снимая «Дюну», он не получил у Warner Bros. добро на продолжение франшизы, а потом еще и выпустил фильм на излете пандемии. Часть зрителей довольствовалась просмотром блокбастера на стримингах, а потом все равно отправилась в кинотеатры. В итоге фильм принес 433 миллиона долларов, а канадский режиссер смог снять продолжение. «Дюна: Часть вторая» уже возглавила список лучших фильмов всех времен на IMDb с рейтингом 9,4, сместив с вершины «Побег из Шоушенка». Кроме того, картина получила оценку «A» на портале Cinemascore, став лучшим, по мнению зрителей, фильмом Дени Вильнева. Что касается Москвы, то в расположенном за чертой города кинотеатре «Отрада» в первые дни параллельного проката пришлось объявить сразу несколько дополнительных сеансов в связи с наплывом зрителей. Ранее такой ажиотаж наблюдался только на втором «Аватаре», «Барби» и «Оппенгеймере».

Бескомпромиссность Вильнева выражается, прежде всего, в подходе к повествованию. «Дюна: Часть вторая» это действительно не столько сиквел, сколько прямое продолжение — последовательная реализация первоначального замысла. Новый фильм начинается примерно в той же точке, где закончился предыдущий. Если первая часть была отдана под знакомство с миром и героями, то вторая до предела насыщена действием. Причем сюжет разворачивается в разных точках Арракиса. Размах вынуждает Вильнева рисовать характеры широкими мазками, разгоняя вселенную Херберта до высокооктанового комикса. Романтический мессия Пол Атрейдес здесь напоминает Энакина Скайуокера на полпути к переходу на темную сторону. Упрощение образа в данном случае придает ему заряд готической энергии. Самые эмоциональные сцены связаны именно с тем, как мрак из души Пола прорывается наружу, маскируясь под праведный гнев. Экранным двойником героя становится Фейд-Раута Харконнен.

Лысый и безбровый Остин Батлер хорош настолько, что одновременно прощается с образом Элвиса Пресли, уделывает Стинга (он играл Фейд-Рауту у Линча) и заставляет задним числом подумать, как хорошо было бы их с Шаламе и вовсе поменять ролями

С племянником Владимира Харконнена связан и самый визуально изобретательный эпизод фильма — гладиаторский бой под черным солнцем планеты Гьеди Прайм, решенный в экспрессионистской черно-белой стилистике. Прочие визуальные находки Вильнева скромнее и не тянут на новое слово в жанре, но исполнены величественной мегаломании, поддержанной поездками на червях и фирменными низкочастотными оркестровками от Ханса Циммера.

Центральный образ бесплодного пространства, по которому рыщут озверевшие племена людей-гиен, позволяет успешно разглядывать в «Дюне» параллели с реальным положением дел на планете Земля

Главная новация этой экранизации заключается в том, что Вильнев рассказывает свою историю с позиции человека, знакомого со всем книжным циклом Герберта. Прежде всего, благодаря этому подходу меняется интонация. «Дюна» Вильнева, очищенная от незначительных с точки зрения автора деталей, это трагедия в декорациях футуристического средневековья, способная привлечь и не разочаровать фанатов «Игры престолов».

Всезнанием автора продиктован и отчаянный в сравнении с книгой, но отчетливо открытый финал. Мостик в возможный третий фильм проброшен благодаря камео Ани Тейлор-Джой, которая в будущем может стать одной из центральных героинь саги. Учитывая мрачный тон и параллели с событиями, разворачивающимися за пределами кинотеатров, это настоящий образцовый блокбастер для темных времен. И без финальной точки он смотрится даже лучше, если не сказать оптимистичнее.