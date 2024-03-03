«Пчеловод» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в феврале
Компания F.A.С.С.T. составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в феврале этого года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте Интернета.
Наибольший интерес пираты испытали к боевику «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом, который в мировом прокате уже заработал $ 150 млн. На втором месте расположился «Охота на киллера», а тройку лидеров закрепил «Аргайл: Супершпион».
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