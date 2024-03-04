Появились постер и трейлер документального фильма о Романе Костомарове

Вышли официальный трейлер и постер документального фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды», посвящённого борьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию, который перенёс тяжёлое заболевание в прошлом году.

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Премьера документальной ленты состоится на ВДНХ 7 марта. В широкий прокат фильм выйдет 9 марта. Съёмки картины начались в конце прошлого года. В фильме использованы интервью с самим Романом Костомаровым, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнёршей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами, а также врачами. Режиссёром документального фильма выступил Михаил Щедринский.

Напомним, в январе 2023 года Костомаров попал в больницу с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Позже Костомарову провели ампутации на руках и ногах. Спортсмен прошёл процедуру протезирования и был выписан из больницы летом.