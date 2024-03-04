Мелодрама «Лед 3» заработала в российском прокате 1,5 млрд рублей

«Лёд 3» рассказывает историю о взрослой Наде, которая знакомится с молодым и дерзким хоккеистом Сергеем. Между парнем и девушкой вспыхивают чувства, но Горин выступает против этих отношений и разлучает пару. Возлюбленные решают не сдаваться и двигаться к своей мечте во что бы то ни стало.