«Резня» Полански возвращается на экраны
Фильм «Резня» Романа Полански выходит в повторный прокат 28 марта. Эта история повествует о двух семьях, увязших в выяснении отношений после того, как их дети повздорили в школе.
По сюжету, две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела и кто знает, чем закончится эта встреча.
«Резня» проливает свет на противоречия и гротескные предубеждения интеллигентных и обеспеченных. Изначально вежливая дискуссия о воспитании детей перерастает в настоящую словесную баталию, в которой четверо взрослых показывают свое истинное лицо, совсем как ожившие персонажи «ярмарки тщеславия».
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