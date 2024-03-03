«Резня» Полански возвращается на экраны

Фильм «Резня» Романа Полански выходит в повторный прокат 28 марта. Эта история повествует о двух семьях, увязших в выяснении отношений после того, как их дети повздорили в школе.

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По сюжету, две добропорядочные семейные пары встречаются, чтобы обсудить последствия драки между сыновьями. Невинная беседа интеллигентных людей быстро перерастает в обмен ироничными колкостям и вытряхиванием скелетов из шкафа. К финалу страсти накаляются до предела и кто знает, чем закончится эта встреча.