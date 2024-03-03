«Смотрим» представили сериал о полицейских - «Загляни ему в голову»
На третьем фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ состоялся премьерный показ первой серии остросюжетной драмы «Загляни ему в голову», в которой рассказывается о консультанте-психологе оперативно-следственной группы, способном увидеть преступника буквально насквозь и понять движущие им причины.
Зрителям и членам жюри сериал представили главный редактор медиаплатформы «Смотрим» Лили Шерозия, режиссер проекта Валерия Ивановская, продюсер Максим Королёв, оператор Пётр Воронцов и исполнительница одной из главных ролей Дарья Урсуляк. Премьера сериала запланирована на медиаплатформе «Смотрим» и в эфире телеканала «Россия».
Режиссер Валерия Ивановская рассказала:
«Очень приятно находиться на этом прекрасном фестивале, здесь чудесная атмосфера. И очень приятно, что тот проект, над которым мы трудились больше года, наконец-то, увидят зрители. Мы действительно попытались заглянуть в голову каждому нашему персонажу. И уникальность нашего сериала в том, что для нас не было проходных героев: от первого до последнего – все это люди с некой своей историей, глубиной, которые были прекрасно воплощены нашими актерами».