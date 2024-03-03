«Смотрим» представили сериал о полицейских - «Загляни ему в голову»

«Очень приятно находиться на этом прекрасном фестивале, здесь чудесная атмосфера. И очень приятно, что тот проект, над которым мы трудились больше года, наконец-то, увидят зрители. Мы действительно попытались заглянуть в голову каждому нашему персонажу. И уникальность нашего сериала в том, что для нас не было проходных героев: от первого до последнего – все это люди с некой своей историей, глубиной, которые были прекрасно воплощены нашими актерами».