В Красноярском крае состоится всероссийский фестиваль мультфильмов

"Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Красноярском крае с 22 по 31 марта. С 22 марта бесплатные фестивальные показы начнутся в городах и поселках Красноярского края. <...> А уже с 29 по 31 марта фестиваль представит программы в красноярском Доме кино", - сообщили организаторы.