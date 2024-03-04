Сиквел «‎Дюны»‎ стартовал в мировом прокате со 178 миллионов долларов

Вторая часть "Дюны" (Dune: Part Two) Дени Вильнева в первые дни проката собрала в мире 178 млн долларов. Из них 97 млн долларов картина заработала в домашнем прокате, передает Deadline. На долю IMAX в Северной Америке пришлось 48% всех проданных билетов.

Уточнено, что студия рассчитывала на 65 млн долларов сборов в США, эксперты прогнозировали сборы на уровне 80 млн долларов. Бюджет картины составил 190 млн долларов, еще 100 млн долларов было потрачено на рекламу. Первая часть картины при бюджете в 165 млн долларов собрала в прокате 402 млн долларов.