Фестиваль Original+: российские онлайн-платформы показали свои новые сериалы

На минувшей неделе в Москве при участии "РГ-Медиа" в третий раз проводился двухдневный фестиваль Original+, где отечественные стриминговые платформы показали свои премьеры, которые россияне будут смотреть в ближайшее время. Были продемонстрированы первые эпизоды нескольких сериалов и шоу. Рассказываем о художественных проектах, которые нам удалось посмотреть.

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"Дядя Лёша"

Один из самых ожидаемых проектов - авантюрная комедия от KION, которая порадует многочисленных поклонников актёрского таланта Тимофея Трибунцева.

Он играет простого дворника, работающего при интернате в Рыбинске. Прост дядя Лёша, впрочем, лишь на первый взгляд: на самом деле он взял на себя миссию Робин Гуда и грабит богатых и морально нечистоплотных земляков, заботясь о бедных сиротках. Во время одной из таких "акций" всё, разумеется, идёт не по плану, и в преступлении оказываются замешаны бедовые воспитанники детского дома.

Лёгкий сериал, который держится на харизме Трибунцева и обаянии городка в Ярославской области, получил призы за "оригинальное режиссерское видение" и саундтрек. Точной даты премьеры у него пока нет.

"Артист с большой дороги"

Зато первые две серии другой работы в том же жанре, созданный совместными усилиями платформ Wink и START, уже доступен к просмотру широкой общественности.

Юрий Стоянов продолжает пробовать себя как драматический актёр, стараясь при этом не забывать о корнях. Его герой, вор-рецидивист с богатыми артистическими навыками, устраивается к своей невестке под видом няни с целью убить сразу двух зайцев: и с внуками пообщаться, и кое-что из оставленного в доме прибрать.

Травести-комедия для ностальгирующих по "Городку". Прочим, пожалуй, лучше дождаться нового сезона "Вампиров средней полосы".

"Ректор"

Сервис PREMIER показал две серии "Ректора" - комедии с Владимиром Канухиным и Михаилом Горевым в главных ролях.

Ушлый ректор биохимического НИУ, понимая, что вот-вот вляпается в коррупционный скандал, решает подставить под удар юного учёного Лаврентия - маменькиного сынка, которого интересует только одно: разработка лекарства от страха. Его хитрый чиновник и назначает врио ректора. Тот, однако, оказывается вовсе не так прост, так что учреждение ждут большие изменения и потрясения.

Довольно забавная комедия со стремительно развивающимся сюжетом (даже, пожалуй, слишком стремительно). Дата премьеры ещё неизвестна.

"Первый класс"

И ещё одна комедия - от "Иви" - о безумных родителях, одержимых обустройством благополучного будущего своих чад.

Трое мамаш, умудрившихся сохранить дружбу сквозь года, несмотря на вопиющую разность характеров и материального положения, решают устроить своих детей в элитную школу в центре Петербурга. Конкурс очень жёсткий, так что дружбе, понятное дело, настаёт конец.

"На автомате"

Двое юных остолопов из глухой провинции (звезда "Слова пацана" Слава Копейкин и Денис Косиков) находят целый ящик с "калашами" и тут же решают продать оружие в даркнете.

Решение, мягко говоря, опрометчивое, в чём они скоро убеждаются, когда весь город оказывается замешан в криминальных разборках, ниточки которых идут в саму Москву.

Первая серия криминальной комедии "Кинопоиска" выглядит бодро, посмотрим, что из этого выйдет (даты премьеры нет).

"Калимба"

Конечно, одними комедиями программа не исчерпывалась. Один из самых ожидаемых проектов (неслучайно он взял приз в одноимённой номинации) стала "Калимба" от Okko, получившая заодно специальный приз от СМИ.

Завязка сюжета - почти как в том анекдоте: "Я вас на этом корабле три года собирал". Некий психолог-экспериментатор в исполнении инфернального Фёдора Бондарчука (приз за лучшую актёрскую работу) закрывает в каком-то бункере жертв и их обидчиков. Нетрудно догадаться, что вряд ли это закончится чем-то хорошим, на что красноречиво намекает флэшфорвард.

Что ж, завязка, по меньшей мере, действительно интригует, а во что это выльется, можно будет сказать после просмотра остальных серий. Надеемся - скоро.

"Персональный ассистент"

Молодая женщина (Мария Луговая) устраивается на работу персональным ассистентом крупной шишки (Кирилл Сафонов). Вскоре становится ясно, что барышня полна загадок, а мотивы её действий связаны с их с боссом совместным тёмным прошлым. Только тот об этом не догадывается.

Сумрачная драма от Kino 1TV с лёгким, как сейчас принято говорить, "вайбом" хитового "Контейнера". Должна, по идее, стартовать в этом году.

"Загляни ему в голову"

Мода на гениальных криминальных психологов в отечественном сериалостроении набирает обороты, даже названия говорят сами за себя. К экранизации "Внутри убийцы" Марка Омера, которая прямо сейчас идёт на "Кинопоиске", в скором времени присоединится проект стриминга "Смотрим".

Главный герой - консультант оперативно-следственной группы по имени Анатолий. Анатолий чертовски проницателен и способен увидеть склонность к асоциальным поступкам в человеке за много лет до катастрофы. Только личное психическое здоровье психолога тоже вызывает вопросы, что он тщательно, хотя и не всегда успешно, скрывает.

Что же именно с Анатолием не так - очевидно, главная интрига нового нуарного детектива, которую будут раскрывать постепенно, пока он от серии к серии выводит на чистую воду преступников. Первая серия, во всяком случае, получилась достаточно эффектной, хотя кто-то может пожурить её за поверхностность.

"Неверные"

Ну а главный приз фестиваля - "Оригинальный сериал" - получила драма с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Её героиня Ольга - выдающаяся юристка, чья жизнь однажды пошла под откос из-за пьянства: несчастная остаётся без работы, а бывший муж-абьюзер отбирает любимого сына.

И вот она пытается оттолкнуться ото дна и берётся за дело, перекликающееся, как ей кажется, с её личной историей. Всё, само собой, оказывается сложнее.

Акиньшина, как всегда, хороша. Тем более что актрисе тут есть где развернуться: Ольга постоянно пьянствует и дебоширит, только за первую серию трижды отправляя обидчиков по всем хорошо известному адресу (тут всё строго 18+).